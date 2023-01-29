تركيا قد توافق على طلب فنلندا الانضمام للناتو قبل السويد

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى أن أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي قبل السويد وسط تصاعد للتوتر مع ستوكهولم.

وقال أردوغان في خطاب بثه التلفزيون اليوم الأحد “ربما نبعث برسالة مختلفة لفنلندا (بشأن طلب عضوية حلف شمال الأطلسي) وستُصدم السويد عندما تعرف رسالتنا. لكن يتعين على فنلندا ألا ترتكب الخطأ ذاته الذي ارتكبته السويد”.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا وهو أمر يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف. ولم تصدق تركيا والمجر بعد على طلب عضويتهما.

وتقول تركيا إن السويد على وجه الخصوص تؤوي من تصفهم أنقرة بأنهم مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور لديها والذي رفع السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984.

وقال أردوغان “أعطينا السويد قائمة تضم 120 شخصا وقلنا لهم أن يسلموا هؤلاء الإرهابيين في بلادهم. إذا لم تسلموهم فإننا نأسف لذلك” في إشارة لاتفاق تركيا مع السويد وفنلندا في يونيو حزيران الماضي بخصوص طلبهما للعضوية.

وعلقت تركيا محادثات تتعلق بالانضمام للحلف مع السويد وفنلندا الأسبوع الماضي بعد احتجاج في ستوكهولم أحرق خلاله سياسي من اليمين المتطرف نسخة من القرآن.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن بلاده تريد إعادة الحوار بشأن عضوية الحلف مع تركيا لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال يوم الخميس إن استئناف المحادثات لا معنى له.

وأضاف أيضا أن ليس هناك أي “مقترح لتقييم عضوية كل من السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي بشكل منفصل”.