تركيا: قد نبحث طلب فنلندا الانضمام للناتو بمعزل عن السويد

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إن تركيا قد تقيم طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بمعزل عن السويد بعدما أثارت احتجاجات تضمنت حرق مصحف في ستوكهولم غضبا في أنقرة.

وقال جاويش أوغلو “من العدل التمييز بين دولة تمثل إشكالية وأخرى أقل إشكالية. يمكننا تقييم طلبات الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الفنلندية والسويدية) بشكل منفصل إذا اتخذ الحلف وهذه الدول قرارا بشأن هذا”.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء لإقرار الانضمام. ولم تصدق تركيا والمجر بعد على عضوية الدولتين.

وطرح الرئيس رجب طيب أردوغان الجدل بشأن توسع الحلف خلال حملة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحتدمة المقررة في مايو أيار كي يحشد مؤيديه.

وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا ليست أبدا ضد توسع الحلف لكنه قال إن الخطوات التي اتخذتها السويد بموجب اتفاق ثلاثي جرى توقيعه العام الماضي ليست كافية.

وعلقت تركيا الأسبوع الماضي محادثات الحلف مع السويد وفنلندا بسبب الاحتجاجات في ستوكهولم. وقال أردوغان أمس الأحد إن أنقرة قد توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد.

وتقول تركيا إن السويد تحديدا تؤوي من تقول أنقرة إنهم مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.