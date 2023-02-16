تركيا: قد نبحث طلب فنلندا لعضوية الناتو بشكل منفصل عن السويد

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، في بيان صحفي مشترك في أنقرة مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” إن تركيا ربما تقيم طلب فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بصورة منفصلة عن طلب السويد.

ودعا ستولتنبرج تركيا إلى الموافقة على طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف مضيفا أن الحرب على الإرهاب ستكون في موقع بارز على جدول أعمال قمة الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

ويعترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجه التحديد على طلب السويد لأنه يقول إنها تؤوي أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور في بلاده وتصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي وآخرون منظمة إرهابية.

وكان ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، قد أكد على بذل “جهود حثيثة” لضمان مصادقة تركيا والمجر في أسرع وقت على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، لكنه لم يستبعد انضمام البلدين بشكل منفصل.

ويتعين على برلمانات جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30، المصادقة على عضوية فنلندا والسويد قبل ضمهما للحلف، لكن تركيا والمجر لم تصادقا على ذلك بعد.

وكانت تركيا قد ألمحت إلى أنها قد تعطي الضوء الأخضر لمسعى انضمام فنلندا إلى الحلف من دون السويد.

وقال ستولتنبرغ قبيل اجتماع لأعضاء الناتو في بروكسل إن المصادقة على انضمام فنلندا والسويد في الوقت نفسه ليست هي المسألة الأساسية، إنما المصادقة على عضويتهما الكاملة في أسرع وقت، مضيفا أنه على ثقة أن كلا منهما سيكون عضوا كاملا.