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تركيا: لا نزال مهتمين بشراء مقاتلات يوروفايتر رغم تقدم صفقة إف-16 من أمريكا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2024 2:43 مساءً
مقاتلات يوروفايتر

مقاتلات يوروفايتر

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قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أنقرة لا تزال ترغب في شراء 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون بعد أن حققت الولايات المتحدة تقدما بشأن صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع مقاتلات من طراز إف-16 إلى تركيا.

وقالت تركيا في شهر نوفمبر تشرين الثاني إنها تجري محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء طائرات تايفون رغم اعتراض ألمانيا على الفكرة. وفي الوقت ذاته، قال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن المحادثات بدأت بعد أن أدركت أنقرة أن الطلب الذي تقدمت به للولايات المتحدة لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول عام 2021 لشراء طائرات إف-16 قد لا يتم الموافقة عليه.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا الكونجرس بأنها تنوي المضي قدما في بيع 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 الي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث إلى تركيا وذلك غداة استكمال أنقرة التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية تحدث شريطة عدم كشف هويته إن تركيا لا تتوقع أن يمنع الكونغرس بيع طائرات إف-16 ومع ذلك لا تزال ترغب في شراء طائرات يوروفايتر تايفون.

وأضاف “ما زلنا مهتمين (بشراء الطائرات) ونتوقع أن يكون لدى ألمانيا توجه إيجابي تجاه المسألة”.

    المصدر :
  • رويترز

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