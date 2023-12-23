تركيا.. مرسوم رئاسي بإعفاء مواطني 6 بلدان من التأشيرة السياحية

نشرت الجريدة الرسمية التركية (السبت 23-12-2023)، مرسوما رئاسيا يقضي بإعفاء مواطني 6 بلدان من تأشيرة الدخول خلال زياراتهم لأغراض سياحية، من بينها دول عربية.

وحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”، فإن المرسوم الرئاسي الذي حمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ذكر أن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان معفيون من تأشيرة دخول تركيا في الزيارات ذات الأغراض السياحية.

ويشمل قرار الإعفاء مواطني الدول المذكورة من حملة جواز السفر العادي، على أن تمنح التأشيرة هذه ل- 90 يوما في كل 180 يوما.

وأوضح المرسوم الرئاسي أن هذا القرار يأتي بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية ذو الرقم 6458.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد ارتفعت إيرادات البلاد من السياحة 13.1% إلى 20.23 مليار دولار في الربع الثالث، مما يعكس استمرار الاتجاه القوي لهذا القطاع الحيوي لسد العجز في ميزان المعاملات الجارية.

وكانت الإيرادات ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4%​​ عن العام السابق ووصلت لمستوى قياسي عند 46.28 مليار دولار مع تلاشي تداعيات الجائحة وبعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس.