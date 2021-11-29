تركيا.. مصرع 4 أشخاص وتعليق حركة السفن بسبب عاصفة قوية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في مدينة اسطنبول بعد انهيار سقف بسبب الرياح العاتية.

وأعلن مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن أربعة أشخاص، بينهم أجنبي، لقوا حتفهم وأصيب 19 بجراح اليوم الاثنين عندما ضربت رياح عاتية أكبر مدينة تركية والمناطق المحيطة بها.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا إن إسطنبول تعرضت لرياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة اليوم الاثنين، وسط توقعات بأحول جوية سيئة في المناطق القريبة مثل مدينة إزمير الساحلية في غرب البلاد. وحذرت المديرية من احتمال استمرار الرياح القوية غدا الثلاثاء.

وأضاف مكتب حاكم اسطنبول في البيان “بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن رياح جنوبية غربية في إسطنبول منذ الصباح، لاقى أربعة أشخاص حتفهم، أحدهم أجنبي وثلاثة مواطنين أتراك، وأُصيب 19 تركيا بجراح بينهم ثلاثة حالتهم حرجة”.

وأعلن ممثل من إدارة خفر السواحل التركية، تعليق حركة السفن على مضيق البوسفور، بسبب الرياح القوية.

وصرح ممثل من إدارة خفر السواحل التركية لوكالة “سبوتنيك” بأن حركة السفن على مضيق البوسفور قد تم تعليقها بسبب الرياح القوية.

وقال المصدر: “المضيق مسدود في كلا الاتجاهين بسبب الرياح العاتية”، ولم يتنبأ المصدر بوقت استئناف الحركة على طول المضيق.

وفقًا لقناة “NTV” التركية، لم تتمكن ست طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في إسطنبول وتم إرسالها إلى أنقرة وإزمير.

من جانبها، قالت صحيفة “جمهورييت” إنه تم تسجيل تحطيم 33 سقفا، وتدمير 192 شجرة، و52 إشارة مرور وإشارات الاتجاهات.

كما سقطت بفعل الرياح الجنوبية الغربية 232 قطعة خطيرة، وتضررت 12 مركبة.

وبحسب الصحيفة “تستجيب فرق بلدية إسطنبول في الوقت الحالي، وهي في حالة تأهب”.

وأضافت: “هناك اضطرابات في خدمات النقل البحري لخطوط المدينة بسبب الظروف الجوية السيئة، وأيضا اضطرابات في حركة الملاحة الجوية بمطار إسطنبول”.

وأشار بيان، نشرته المديرية العامة لسلامة السواحل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه تم وقف حركة السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.