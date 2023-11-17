الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
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تركيا: مقتل 13 مقاتلا كرديا في ضربات جوية على شمال العراق

منذ 4 دقائق
الجيش التركي

الجيش التركي

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، أن الجيش التركي نفذ ضربات جوية على شمال العراق وقتل 13 من المسلحين الأكراد.

وذكرت الوزارة في بيان على منصة إكس أن 13 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في الضربات الجوية التي استهدفت منطقة هاكورك في شمال العراق وكذلك المناطق التي تنفذ بها تركيا عمليتها المعروفة باسم “المخلب-القفل”.

وأضافت “عملياتنا ستستمر بعزم حتى لا يبقى إرهابي واحد في المنطقة”.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، وبدأ الحزب تمردا مسلحا ضد الدولة التركية في 1984 وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا حتى الآن.

وتنفذ تركيا من وقت لآخر ضربات جوية وعمليات عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في جبال شمال العراق.

وكثفت تركيا هجماتها على المسلحين الأكراد في سوريا والعراق في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فجر مسلحون قنبلة قرب مبان حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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