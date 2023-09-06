الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. مقتل 5 اشخاص جراء فيضانات شمال غرب البلاد

منذ 31 دقيقة
فيضانات تركيا - أرشيفية _ (فرانس 24)

فيضانات تركيا - أرشيفية _ (فرانس 24)

A A A
طباعة المقال

ذكرت محطة تي.آر.تي خبر التركية الرسمية الأربعاء أن خمسة على الأقل قتلوا بعد أن تسببت أمطار غزيرة في سيول وفيضانات في شمال غرب تركيا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ثلاثة قتلوا وفقد ثلاثة في كيركلاريلي قرب الحدود مع بلغاريا واليونان بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازل في المنطقة في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء 5\9\2023.

وقالت السلطات إن اثنين قُتلا وأصيب 31 في حيين بإسطنبول أكبر مدن البلاد.

وأظهرت لقطات تدفقات ضخمة من المياه تسببت في طفو سيارات في مياه الفيضانات في مناطق بشمال إسطنبول.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل وتعهد بدعم مالي للأسر في المناطق المتضررة.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن كمية المطر التي سقطت على المدينة في أقل من ست ساعات توازي ما قد تشهده عادة في شهر في سبتمبر\أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اشتباكات في أم درمان
اشتباكات السودان
اشتباكات عنيفة في أم درمان.. وموجة نزوح جديدة في الداخل
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي تحدث هاتفياً مع ولي العهد السعودي
كاملا هاريس
هاريس: اميركا ستواصل الضغط على ميانمار لتعزيز الديمقراطية

الأكثر قراءة

سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز
نجل الملك سلمان يتدخل لإنقاذ لاعب سعودي