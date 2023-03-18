تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب كهرمان مرعش

من أضرار الزلزال الذي ضرب تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، السبت، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وقال المرصد إنه تم تسجيل الزلزال على الساعة 05:14 بتوقيت غرينيتش، على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوكسون، على عمق كيلومترين.

ولم ترد معلومات عن خسائر مادية أو بشرية محتملين.

ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير بفاصل 9 ساعات، في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه “كارثة القرن”، حيث توفي قرابة 48 ألف شخص، وخلف دمارا هائلا.

فاتورة باهظة للزلزال المدمر

قالت وزارة المالية التركية إن حجم الخسائر المادية المباشرة للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي بلغ 103.6 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا الرقم يعادل 9% من الدخل القومي التركي المتوقع في العام 2023.

وتابعت أن الخسائر هي أكثر بـ6 أضعاف من حجم الخسائر التي وقعت في الزلزال الكبير الذي وقع في العام 1999 في منطقة مرمرة بما فيها اسطنبول.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن تسجيل وفاة 48 ألفا و448 شخصا جراء كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، بينهم 6 آلاف و660 أجنبيا.