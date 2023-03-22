تركيا.. هزّة أرضيّة تضرب ولاية ملاطية

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر مساء الأربعاء، منطقة “يشيل يورت” في ولاية ملاطية وسط تركيا، وفق ما أوردت “وكالة الأنباء الألمانية” (د ب أ).

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الأربعاء “أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 2243 بالتوقيت المحلي”.

وأشار البيان إلى أنّ مركز الزلزال كان في منطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر قد ضربا في السادس من شباط الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية، وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار يبلغ 103،6 مليار دولار.