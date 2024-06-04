تركيا وأذربيجان تتفقان على تمديد عقد لتوريد الغاز حتى عام 2030

ذكر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الثلاثاء أن تركيا وأذربيجان اتفقتا على تمديد عقد لتوريد الغاز الطبيعي من المقرر أن ينتهي سريانه بنهاية العام إلى عام 2030 وعلى توريد الغاز من تركمانستان إلى تركيا.

وقال مسؤول في شركة سوكار الأذربيجانية لتوريد الغاز لرويترز إن اتفاق الغاز المدد يشمل تسليم 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى تركيا حتى عام 2030.

ويأتي الاتفاق المبرم بين شركة بوتاس التركية لتشغيل شبكة الغاز الحكومية وشركة سوكار بالإضافة إلى أربع اتفاقيات أخرى بين الشركتين لتسليم وتبادل الغاز الطبيعي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الاتفاقيات وقعت خلال “أسبوع باكو للطاقة”.

وأضاف بيرقدار “بموجب الاتفاقيات الأربع الموقعة بين بوتاس وسوكار، سيتم نقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا وناختشيفان عبر تركيا، وسيتم توصيل الغاز من تركمانستان إلى بلادنا”.

ولم تتم إتاحة معلومات عن الكميات المستوردة أو الأسعار.

وبموجب اتفاق مع أذربيجان في عام 2021، تشتري تركيا 11 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان بحلول نهاية عام 2024.

كما تتسلم تركيا بموجب اتفاقية منفصلة لتوريد الغاز ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من أذربيجان عبر خط أنابيب تاناب.