الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 ﻫ - 4 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا وأذربيجان تتفقان على تمديد عقد لتوريد الغاز حتى عام 2030

منذ 34 دقيقة
A A A
طباعة المقال

ذكر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الثلاثاء أن تركيا وأذربيجان اتفقتا على تمديد عقد لتوريد الغاز الطبيعي من المقرر أن ينتهي سريانه بنهاية العام إلى عام 2030 وعلى توريد الغاز من تركمانستان إلى تركيا.

وقال مسؤول في شركة سوكار الأذربيجانية لتوريد الغاز لرويترز إن اتفاق الغاز المدد يشمل تسليم 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى تركيا حتى عام 2030.

ويأتي الاتفاق المبرم بين شركة بوتاس التركية لتشغيل شبكة الغاز الحكومية وشركة سوكار بالإضافة إلى أربع اتفاقيات أخرى بين الشركتين لتسليم وتبادل الغاز الطبيعي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الاتفاقيات وقعت خلال “أسبوع باكو للطاقة”.

وأضاف بيرقدار “بموجب الاتفاقيات الأربع الموقعة بين بوتاس وسوكار، سيتم نقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا وناختشيفان عبر تركيا، وسيتم توصيل الغاز من تركمانستان إلى بلادنا”.

ولم تتم إتاحة معلومات عن الكميات المستوردة أو الأسعار.

وبموجب اتفاق مع أذربيجان في عام 2021، تشتري تركيا 11 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان بحلول نهاية عام 2024.

كما تتسلم تركيا بموجب اتفاقية منفصلة لتوريد الغاز ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من أذربيجان عبر خط أنابيب تاناب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسح: ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في مايو بقيادة نيجيريا والعراق
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
"غدا سنصعد جبل الهيكل".. بن غفير يعلن مشاركته في مسيرة الأعلام بالقدس
ماجد الأنصاري
غزة تحت النار
قطر تدعو حماس وإسرائيل إلى اتخاذ موقف واضح للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط ونبيه بري
برعاية بري وجنبلاط.. حل لبناني برعاية دولية!
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟