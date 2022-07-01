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تركيا وأرمينيا تتفقان على بدء التجارة المباشرة

منذ 8 دقائق
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أعلنت وزارة الخارجية التركية الجمعة الواقع في 1 تموز، في بيان، أن تركيا وأرمينيا اتفقتا خلال محادثات لتطبيع العلاقات على أن الدولتين الجارتين ستبدآن تجارة مباشرة بينهما عبر الشحن الجوي في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولتين لإصلاح العلاقات بينهما بعد عقود من العداء.

وتعمل تركيا على تطبيع العلاقات مع أرمينيا بالتنسيق مع أذربيجان منذ كانون الأول. وعقدت الدولتان جولة رابعة من المحادثات في فيينا الجمعة بعد أن شهد شهر آذار عقد أول اجتماع في سنوات بين وزيري خارجية البلدين.

وذكرت الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة أن الدولتين اتفقتا أيضا على السماح لمواطني دول ثالثة بالعبور من حدودهما المشتركة في أقرب وقت ممكن وقررتا بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك.

وأشار البيان إلى أن مبعوثين اثنين من البلدين ناقشا أيضا إمكانية اتخاذ خطوات أخرى لتحقيق “التطبيع الكامل”.

    المصدر :
  • رويترز

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