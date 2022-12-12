الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
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تركيا و"الخطّ الأمني".. أردوغان يعلن مواصلة "إحباط المخططات الغادرة"

منذ 40 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى إكمال الخط الأمني على حدودها، بهدف إحباط “المخططات الغادرة والعدائية”.

أردوغان وفي كلمة ألقاها عقب اجتماع مجلس الوزراء، قال: “بإكمال الخط الأمني ​​على حدودنا، سنحبط مرة أخرى المخططات الغادرة والعدائية”.

يشار إلى أنّه منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، تشن تركيا عملية جوية ضد الجناح السوري لـ “حزب العمال الكردستاني” في شمال سوريا، وتمّ الإبلاغ عن ضربات على مدينة كوباني، وكذلك في شمال العراق، ووصف أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

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