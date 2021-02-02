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تركيا.. 159 معتقلا في مظاهرات جامعة البسفور ضد أردوغان

2 - فبراير - 2021
الأمني التركي يعتقل العشرات من الطلبة

الأمني التركي يعتقل العشرات من الطلبة

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اقتحمت الشرطة التركية، مساء الإثنين، حرم جامعة “البسفور”، واعتقلت ، 159 شخصا في متظاهرا ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين عميدا جديدا.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان، إن الشرطة التركية اعتقلت 159 شخصا إثر احتجاجات على تعيين أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد .

وبدأ الطلاب في جامعة البسفور بإسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، وقالوا إن تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي، كما احتج أيضاً أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة وهم يرددون شعارات مثل: “فلتخرج الشرطة” و”الجامعات لنا”.

وأكد مكتب حاكم اسطنبول في البيان أنه تم اعتقال الأشخاص “لعدم إنهاء المظاهرات رغم التحذيرات”.

واقتحمت الشرطة التركية، في وقت سابق الإثنين، حرم “غوناي” التابع لجامعة “البسفور”، واعتقلت عددًا من الطلاب الذين كانوا يحتجون لاعتقال زملاء لهم.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “تي 24″، اقتحم المئات من عناصر الشرطة حرم الجامعة، واعتقلوا عددًا من الطلاب الذين كانوا يحتجون لإطلاق سراح زملاء لهم، بعد أن تم اعتقالهم بسبب وقفة احتجاجية نظموها الإثنين.

وذكرت الشرطة أن عملية الاعتقال جاءت لعدم انصياع الطلاب لقرار حظر التجوال، ووقفتهم التي حاصروا من خلالها مقر رئيس الجامعة “غير قانونية”.

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