تركيا.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، تراجع معدل البطالة في تركيا 0.5 بالمئة على أساس شهري ليسجل 8.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوياته في عشر سنوات بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.

وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 21.3 بالمئة في الفترة ذاتها.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في أكتوبر تشرين الأول سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1 بالمئة من 53.2 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وتراجعت البطالة، التي عُدلت من 9.1 بالمئة إلى 9 بالمئة في سبتمبر أيلول، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14 بالمئة.