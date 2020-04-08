تركيا.. 4117 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 4117 في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى وفاة 87 آخرين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 812.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تعافت من المرض بلغ 1846، وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 38 ألفا و226 حالة.

إلى ذلك، قالت السلطات التركية اليوم إنها ستراقب الهواتف المحمولة للمصابين بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، للتأكد من أنهم لا ينتهكون الحجر الصحي المفروض عليهم، في أحدث إجراء لاحتواء المرض الذي زاد انتشاره في البلاد الشهر الماضي.

وقالت إدارة الإعلام في رئاسة الجمهورية إن تركيا ستبدأ في تعقب المواطنين المرضى وإرسال رسالة لهم والاتصال بهم كلما هموا بمغادرة منازلهم.

أضافت أنه سيُطلب منهم العودة لبيوتهم وأن الشرطة ستعاقب من يستمرون في خرق قواعد الحجر الصحي، موضحة أن القانون التركي يسمح بمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة “لأهداف استثنائية”.

هذا وفرضت أنقرة إجراءات صارمة للحد من المخالطة الاجتماعية، وعزلت بعض المدن ومنعت صلاة الجماعة وأغلقت المدارس والحانات والمطاعم وقلصت حركة التنقل بين المدن.