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ترمب عن الزعيم الكوري: كيم “ذكي جداً”

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة طوكيو، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “الذكي جداً” يعرف أن كوريا الشمالية يجب أن تتخلى عن الأسلحة النووية.

وأضاف أنه يعتقد أن كيم يتطلع لإنشاء دولة تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، متابعا كيم يعلم أن ذلك لن يحدث إذا استمر في تطوير أسلحة نووية.

وذكر ترمب أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها مفاوضاته مع كوريا الشمالية، مضيفاً أن الشمالية لديها “إمكانات اقتصادية هائلة”.

وأكد أنه “غير منزعج من الاختبارات الصاروخية قصيرة المدى التي أجرتها كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر”.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أنه يتفق مع رأي الرئيس ترمب حول فتح العلاقات مع كوريا الشمالية.

وأشار أبي إلى أن الرئيس ترمب وعد بتقديم الدعم الكامل لتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية.

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كما أمل أبي أن تحل الولايات المتحدة والصين الخلافات التجارية بينهما.

وكانت المحادثات قد توقفت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ قمة كيم-ترمب الثانية في فبراير/ شباط الماضي بهانوي.

أمور فظيعة
وعن أوباما وبايدن، قال ترمب إنهما قاما بـ “أمور فظيعة” بالاتفاقات التي وقّعاها.

كما أوضح أنه على الديمقراطيين أن يتخطوا مسألة التحدث مع الروس، لأن ما يتحدثون عنه لم يحدث.

واعتقد ترمب أنه يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة اتفاق مع اليابان والصين بشأن التعرفة الجمركية.

 

المصدر: – العربية نت

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