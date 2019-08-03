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ترمب عن مناظرات الديمقراطيين: انشغلت بأوباما أكثر مني!

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليقاً على مناظرات المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، إنها ركزت على انتقاد الرئيس السابق باراك أوباما أكثر من تركيزها على نقده.

وكان ترمب يتحدث أمام مؤيديه في حشد انتخابي بمدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، الخميس، عندما تعرض لذكر المناظرات التي قال إنها لا ترقى لأن تسمى كذلك.

وأضاف ترمب: “لقد شاهدت في الليلة السابقة والتي قبلها، التي كانت طويلة جداً.. وقد أمضى الديمقراطيون وقتاً في مهاجمة باراك أوباما أكثر من مهاجمتي عملياً”.

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وكانت المناظرات في ليلتي الثلاثاء والأربعاء، قد كشفت خلافات الديمقراطيين على الملأ والاختلاف الجلي بين التقدميين اليساريين والوسطيين.

ويشير ترمب إلى أن الخلافات لم ترق إلى تشكيل رؤية ديمقراطية موحدة لرئاسة أميركا 2020، وأنها انشغلت بالخلافات داخل الحزب حول العديد من القضايا المتراكمة منذ فترة أوباما.

 

المصدر: العربية.نت ـ عماد البليك

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