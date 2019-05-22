ترمب يزور إيرلندا للمرة الأولى

يزور الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا إيرلندا خلال جولتهما المقبلة، التي تشمل بريطانيا وفرنسا، ويعتزمان لقاء رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في الخامس من حزيران المقبل.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترمب وميلانيا قبلا دعوة فارادكار لزيارة إيرلندا خلال وجودهما في أوروبا. وبذلك، تكون زيارة ترمب إلى إيرلندا الأولى له منذ تنصيبه في 2016، إلا أن الرئيس الأميركي ليس غريبا عن هذا البلد، فأحد ملاعب الغولف التي يمتلكها يقع في “دونبيغ” (63 كلم) غرب مدينة شانون، ومن المقرر أن يلتقي فارادكار.

وتأتي الزيارة المقررة في الخامس من حزيران إلى إيرلندا ضمن جولة أوروبية للرئيس الأميركي تشمل محطتين في بريطانيا وفرنسا بمناسبة الذكرى الـ75 لعملية إنزال الحلفاء على السواحل الفرنسية في النورماندي في الحرب العالمية الثانية.

ويجري ترمب وميلانيا زيارة رسمية إلى بريطانيا بين 3 و5 حزيران، تستقبلهما خلالها الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما). وسيلتقي ترمب أيضا رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ويحضر ترمب مراسم عسكرية في “بورتسموث” جنوبي إنكلترا، حيث انطلقت سفن الحلفاء في حزيران 1944، في أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ. ومن المتوقع وصول ترمب إلى فرنسا للمشاركة في مراسم احتفالات تلك الذكرى، ويلي ذلك محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر سكاي نيوز عربية