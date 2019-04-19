ترمب يزور اليابان أواخر أيار

يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بزيارة رسيمة إلى طوكيو من 25 إلى 28 أيار المقبل، ليكون أول ضيف أجنبي بعد تنصيب الإمبراطور الجديد مطلع أيار.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة: “سيتوجه الرئيس والسيدة الأولى إلى اليابان في الفترة من 25 إلى 28 أيار 2019، كأول ضيف في الدولة بعد تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في 1 أيار 2019. وبعد لقائهما الإمبراطور والإمبراطورة سوف يلتقى الرئيس مع رئيس الوزراء شينزو آبي”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى، “تعميق الروابط الوثيقة بين الشعبين الأميركي والياباني”. وكان الإمبراطور الياباني أكيهيتو وعقيلته قد استقبلا الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته ميلانيا ترمب في القصر الإمبراطوري، في العاصمة اليابانية طوكيو، في حزيران عام 2017.

وفي سياق آخر، بدأ الجيش الأميركي، الجمعة الماضي، بنقل 37 ألف متر مكعب من الأرض والرمال من قاعدة يوكوتا العسكرية، الواقعة في نطاق العاصمة اليابانية طوكيو، إلى محافظة سايتاما، على الرغم من احتجاجات السكان المحليين.

ووفقا لقناة “NHK ” اليابانية، فإنه فيما يتعلق ببناء الطريق في قاعدة يوكوتا العسكرية الأميركية، فقد تقرر نقل الأتربة التي تم حفرها والرمال إلى أراضي مركز الاتصالات التابع للجيش الأميركي، الواقع في محافظة سايتاما.

وأضافت القناة: “في مدينة توكورودزاوا، حيث بدأ نقل الأرض والرمال، لم يجد هذا القرار أي تفهم أو استجابة من القوات الأميركية، لمعارضة السكان والسلطات المحلية استخدام مركز الاتصالات والأراضي التابعة له لأغراض أخرى غير الغرض الأساسي المخصص لها.

المصدر روسيا اليوم