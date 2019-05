ترمب يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر 4 أيام إلى اليابان، بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وسيتخلل الزيارة لقاء بالإمبراطور الجديد ناروهيتو، وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضاً رئيس الوزراء شينزو آبي.

وكان الرئيس ترمب غرد على حسابه في “تويتر” من داخل طائرته الرئاسية، معلناً أنه على وشك الهبوط في اليابان مع زوجته ميلانيا.

وأشاد مسؤولون يابانيون وأميركيون بالعلاقة “غير المسبوقة” بين ترمب ورئيس الوزراء الياباني.

وكان آبي عاد للتو من واشنطن بينما يعود ترمب إلى اليابان بعد أكثر من شهر بقليل لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا (غرب اليابان).

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته “ثلاث زيارات في كلا الاتجاهين خلال فترة زمنية قصيرة هي دلالة حقيقية على مدى قرب العلاقة”.

وأشار دبلوماسي ياباني إلى أن كثرة التواصل بينهما “تعكس مستوى غير مسبوق في العلاقات الشخصية المقربة التي تربط بين الزعيمين الياباني والأميركي”.

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019