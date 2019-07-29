أخبار العالم

ترمب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 آب/أغسطس، في أحدث حلقة من مسلسل التغييرات بالإدارة الأميركية.

وقال ترمب في تغريدة إنه يعتزم تعيين جون راتكليف، أحد نواب تكساس وعضو لجان الاستخبارات والعدالة والأمن الداخلي، خلفا لكوتس.

وكتب ترمب أن راتكليف “سوف يقود” ويكون مصدر “إلهام” للبلاد، شاكرا كوتس على “الخدمة الممتازة لبلدنا”.

واشتبك ترمب مراراً مع رؤساء المخابرات الأميركية بمن فيهم كوتس حول قضايا بينها التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإيران.

المزيد من الأخبار

3 قتلى في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا

إيران تخصب 24 طناً من اليورانيوم.. بدلاً من 300 كلغ

وقبل كوتس، كان كلّ من وزير الدفاع جيم ماتيس ووزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن والأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي ووزير الخارجية ريكس تيلرسون قد غادروا مناصبهم.

 

المصدر: واشنطن – فرانس برس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

السودان.. اللجان الفنية المشتركة تبحث مسارات التفاوض

أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترسل وحدة بحرية إلى مضيق هرمز

أخبار العالم

بعد رفض طهران زيارته.. بومبيو: خامنئي يخشى على شعبه سماع الحقيقة

أخبار العالم

بالفيديو: اللحظات الأولى لهجوم كاليفورنيا

أخبار العالم

ترك طفليه الرضيعين في السيارة.. فقتلهما الحر خلال ساعات

أخبار العالم

موجة الحر العالمية.. 18 شهرا ليتحرك العالم