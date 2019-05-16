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ترمب يعلن “حالة الطوارئ” لحماية الشبكات من التجسس

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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأميركية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطراً على الأمن القومي، ما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية.

ويستهدف الإجراء على ما يبدو الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.

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وذكرت “رويترز” أمس الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتخذ ترمب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره.

وبرّر البيت الأبيض هذا الإجراء بوجود “خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة”.

 

المصدر: واشنطن – وكالات

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