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ترمب يقترح حلاً لهونغ كونغ.. “لقاء شخصي مع رئيس الصين”

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، إن بإمكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حل الأزمة الناتجة عن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في هونغ كونغ بطريقة “إنسانية”، مقترحا عقد لقاء مع الزعيم الصيني.

وكتب ترمب الذي يقضي إجازة في نيوجيرسي على تويتر “لا شكوك لدي على الإطلاق بأن الرئيس شي إذا أراد حل المشكلة في هونغ كونغ بطريقة سريعة وإنسانية، فإنه باستطاعته أن يفعل ذلك”.

وأضاف عبارة “لقاء شخصي؟” في نهاية تغريدته، في ما بدا وكأنه يطرح فكرة لتقديم مساعدته بهذا الشأن إلى الرئيس الصيني بشكل مباشر.

تظاهرات مستمرة
وينظم المتظاهرون في هونغ كونغ منذ 10 أسابيع تظاهرات مستمرة للمطالبة بمزيد من الحريات، بما في ذلك اعتصامات شلت مطار المدينة الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

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وأعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن قلقها من تحركات القوات الصينية على الحدود مع هونغ كونغ، ودعت بكين إلى احترام التزاماتها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك للسماح لهونغ كونغ بممارسة “أعلى درجات الحكم الذاتي”.

وبموجب اتفاق عام 1997 الذي شهد عودة هونغ كونغ من الحكم الاستعماري البريطاني إلى الصين، فإن المدينة تهدف إلى التمتع بحريات أوسع من تلك المسموح بها في البر الصيني.

المصدر: العربية.نت – فرانس برس

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