ترودو: كندا تدعو إلى هدنة إنسانية كبيرة في غزة

شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحفيين الأربعاء، على أن كندا تدعو إلى هدنة إنسانية كبيرة في الصراع في غزة للسماح بالإفراج عن جميع الرهائن.

وقد دعت كندا في السابق إلى سلسلة من الهُدَن القصيرة للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكنها ابتعدت عن الدعوة إلى هدنة طويلة.

وكان قد كتب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو في وقت سابق على حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) “نشعر بقلق عميق إزاء الأثر الكارثي (للحرب) على المدنيين خاصة الأطفال في غزة، وندعو إلى هدنة إنسانية حتى يتسنى إدخال المساعدات”.

ودعا ترودو إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عمن تحتجزهم حركة حماس”.

وقال إن كندا تعمل على إخراج رعاياها وجميع الرعايا الأجانب من غزة.