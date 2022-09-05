الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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ترودو يعلّق على الطعن الجماعي في كندا: مروّع ومفجع

منذ ساعة واحدة
جاستن ترودو

جاستن ترودو

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علّق رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” على حادثة الطعن الجماعي في مقاطعة ساسكاتشوان واصفًا إياه بأنه “مروّع ومفجع”.

وكتب على تويتر: “الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة”، مضيفًا “أفكّر في من فقدوا أحباءهم وبالذين أصيبوا”.

وقُتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون الأحد في هجمات طعن في منطقتين نائيتين في كندا، حسبما ذكرت الشرطة التي باشرت عملية مطاردة في ثلاث مقاطعات بحثًا عن شخصين مشتبه بهما.

ووقعت حوادث الطعن في 13 موقعًا وتُعدّ من بين أكثر جرائم القتل العشوائي دمويةً في التاريخ الكندي الحديث، ومن المؤكد أن يتردّد صداها في جميع أنحاء كندا التي لم تعتد على نوبات القتل العشوائي الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة.

في السياق، أفادت الشرطة بأن المشتبه بهما هما “داميان ساندرسون” و”مايلز ساندرسون”، ونُشرت صور وأوصاف الشخصين ولكن لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن دوافعهما أو الضحايا.

وقال المسؤولون إن المشتبه بهما شوهدا لآخر مرة وهما يستقلان سيارة نيسان روج سوداء في مدينة ريجينا، على بعد نحو 320 كيلومترا جنوبي موقع الهجمات.

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