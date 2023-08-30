تزامناً مع زيارة كليفرلي للصين.. العموم البريطاني يصف تايوان بأنها "دولة مستقلة"

أشار البرلمان البريطاني للمرة الأولى إلى تايوان على أنها “دولة مستقلة” في وثيقة رسمية، في انتهاك لمحظور سياسي بينما يزور وزير الخارجية جيمس كليفرلي الصين هذا الأسبوع.

وتهدد اللغة الجديدة، التي تم تبنيها في تقرير نشرته لجنة الشؤون الخارجية ذات النفوذ في مجلس العموم، يوم الأربعاء، برد فعل عنيف لاذع من بكين، وتأتي في الوقت الذي يصبح فيه كليفرلي أول مبعوث بريطاني كبير يزور بكين منذ خمس سنوات وسط علاقة فاترة.

ولطالما أنكرت بكين إقامة دولة تايوان، وأصرت على أن الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها. وتعترف 13 دولة فقط حول العالم بتايبيه بدلاً من بكين دبلوماسياً.

ويقول تقرير اللجنة: “إن تايوان دولة مستقلة بالفعل، تحت اسم جمهورية الصين. تمتلك تايوان كل المؤهلات اللازمة لإقامة دولة، بما في ذلك السكان الدائمون، والإقليم المحدد، والحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى – وهي تفتقر فقط إلى اعتراف دولي أكبر”.

ووفقا لرئيسة اللجنة أليسيا كيرنز، من حزب المحافظين الحاكم، فهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير برلماني في المملكة المتحدة مثل هذا الإعلان. وقال كيرنز لصحيفة بوليتيكو: “نحن نعترف بموقف الصين، لكننا كلجنة الشؤون الخارجية لا نقبله. من الضروري أن يقف وزير الخارجية بثبات وبصوت عالٍ إلى جانب تايوان وأن يوضح أننا سندعم حق تايوان في تقرير المصير”.

وأضاف كيرنز: “لا يتوافق هذا الالتزام مع القيم البريطانية فحسب، بل يعد أيضًا بمثابة رسالة مؤثرة إلى الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم مفادها أنه لا يمكن تحقيق السيادة من خلال العنف أو الإكراه”.

وانتقد تقرير اللجنة الحكومة لعدم تحليها بالجرأة الكافية في دعم تايوان، ودعا المسؤولين إلى البدء في إعداد عقوبات مع الحلفاء من أجل ردع العمل العسكري الذي تفرضه بكين والحصار الاقتصادي على الجزيرة التي تزود 90% من أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم.

وقالت اللجنة: “يمكن للمملكة المتحدة أن تسعى إلى علاقات أوثق مع تايوان إذا لم تكن مفرطة في الحذر بشأن الإساءة إلى الحزب الشيوعي الصيني. يجب على المملكة المتحدة أن تخفف القيود التي فرضتها على نفسها بشأن من يمكنه التعامل مع المسؤولين التايوانيين. لقد أظهرت الولايات المتحدة واليابان أن التواصل ممكن حتى على أعلى المستويات”.

وأضافت أنه يتعين على لندن أيضًا العمل مع طوكيو وتايبيه من أجل التعاون الثلاثي في مجال القدرات الدفاعية السيبرانية والفضائية.

وفيما يتعلق بمحاولة تايوان للانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP)، والتي أصبحت بريطانيا عضوًا جديدًا فيها، حثت اللجنة الحكومة على القيام بحملة من أجل انضمام تايوان.

وفي الوقت نفسه، انتقد التقرير أيضًا الحكومة البريطانية لإبقاء استراتيجيتها تجاه الصين طي الكتمان.

وقالت: “بالنظر إلى نشر ألمانيا لاستراتيجية الصين، فمن الواضح أنه من الممكن لحكومة المملكة المتحدة أن تنشر نسخة عامة غير سرية من شأنها أن تعطي القطاعين العام والخاص التوجيه الذي يسعيان إليه”.

وقالت إن وايت هول يجب أن تكون أكثر صرامة تجاه “القمع العابر للحدود” الذي تمارسه الصين على الأراضي البريطانية، مثل فرض عقوبات على المشرعين البريطانيين أو مضايقة المنشقين.

وقال كيرنز بذكاء: “يجب أن يكون واضحا أن الدفاع ليس تصعيدا، وأن المملكة المتحدة ستقف بحزم وستتخذ إجراءات ضد أي جهود للقمع العابر للحدود الوطنية”.

ولم تصل حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى حد تعريف الصين باعتبارها “تهديدا” واسع النطاق، بل وصفتها بدلا من ذلك بأنها “تحدي نظامي ومحدد للعصر”.