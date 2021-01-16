تزامنا مع ذكرى الثورة.. احتجاجات عنيفة في تونس تندد بتردي الأوضاع الاقتصادية

تطورت مساء السبت وتيرة الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن تونسية وسط غضب شعبي على تردي الأوضاع الاقتصادية.

واندلعت المواجهات بين محتدين غاضبين وقوى الأمن التونسية في ست مدن على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

وتأتي المواجهات مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.

وفي سوسة أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات، علما أن قوات الأمن تصدت لمخطط تنفيذ أعمال شغب وأحبطت عملية سرقة بنك.

من جهة أخرى قالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها، كما جرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي، وشهدت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة احتجاجات وأعمال شغب.