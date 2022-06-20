تزامنا مع قمة الاتحاد الأوروبي.. زيلينسكي: نتوقع أن تكثف روسيا هجماتها

تزامنا مع بحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل، توقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن تصعد روسيا هجماتها هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو مساء الأحد الواقع في 19 حزيران: “علينا أن نتوقع أن تكثف روسيا أنشطتها العدائية هذا الأسبوع.. نحن نستعد. نحن جاهزون”.

تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في شباط. وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بأن تحصل أوكرانيا على وضع المرشح.

وسيبحث زعماء الاتحاد المؤلف من 27 دولة الطلب في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن يوافقوا على طلب أوكرانيا على الرغم من مخاوف بعض الدول الأعضاء. وقد تستغرق العملية سنوات عديدة قبل اكتمالها.

نجاح جزئي لروسيا

ميدانيا، تحاول القوات الروسية بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية، التي كان الإنفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل الغزو في 24 فبراير شباط.

وتعد مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية أحد الأهداف الرئيسية لهجوم موسكو في شرق أوكرانيا. وقالت روسيا يوم الأحد إنها استولت على قرية ميتيولكين الواقعة على الأطراف، وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس أن العديد من المقاتلين الأوكرانيين استسلموا هناك. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا حققت “نجاحا جزئيا” في المنطقة.

وقال حاكم لوجانسك سيرهي جايداي للتلفزيون الأوكراني إن هجوما روسيا على توشكيفكا على بعد 35 كيلومترا جنوبي سيفيرودونيتسك حقق أيضا “درجة من النجاح”.

وفي سيفيرودونيتسك نفسها، وهي مدينة كان عدد سكانها 100 ألف قبل الحرب، قال جايداي إن روسيا تسيطر على “الجزء الرئيسي” ولكن ليس على البلدة بأكملها بعد قتال عنيف. ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من الروايات الواردة عن ساحة القتال.

لا تغيير يذكر

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية الأحد إن روسيا وأوكرانيا واصلتا القصف العنيف حول سيفيرودونيتسك “من دون تغيير يذكر على خط المواجهة”.

وأشتر جايداي الى أنه في ليسيتشانسك التي تقع على الجانب الآخر من النهر قبالة سيفيرودونيتسك، أدى القصف الروسي إلى تدمير أبنية سكنية ومنازل خاصة. وأضاف أن “الناس يموتون في الشوارع وفي الملاجئ”.

وأفاد بأنه تم إجلاء 19 شخصا يوم الأحد. وتابع “تمكنا من جلب المساعدات الإنسانية وإجلاء الناس بأفضل ما نستطيع”.