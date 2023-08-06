تزامنًا مع الفيضانات.. زلزال يضرب شرق الصين ويُعطّل مسارات سكك الحديد

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن 21 شخصًا أصيبوا وتعرضت 126 بناية لأضرار، بعد زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب إقليم شاندونغ في شرق الصين، اليوم الأحد.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إنّ الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وهز ناحية بنغيوان في مدينة دهتشو، مضيفًا أن الزلزال وقع في الساعة 02:33 صباحًا (18:33 بتوقيت غرينتش).

وقال التلفزيون المركزي إنّ مجموعة سكك حديد الصين، قامت بتعليق بعض عمليات القطارات على مسارات تشمل سكك حديد بكين-شنغهاي وبكين-كولون بعد الزلزال.

يأتي ذلك في وقت رفعت السلطات في شمال شرق الصين، مستوى الاستجابة للطوارئ اليوم الأحد، مع ارتفاع روافد نهر سونغهوا، وهو نهر رئيسي، إلى مستويات خطيرة، بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوكسوري.

وفي سياق منفصل، نزح قرابة مليون شخص من منازلهم في إقليم خبي في شمال الصين بعد أمطار غزيرة أجبرت السلطات على تصريف المياه من الأنهار التي فاضت على ضفافها إلى بعض المناطق السكنية لتخزينها، الأمر الذي أثار موجة غضب على الإنترنت بسبب التضحية بالمنازل لإنقاذ العاصمة بكين.