تزامنًا مع تتويج الملك تشارلز.. إضراب مرتقب في مطار هيثرو في لندن

أعلنت نقابة “يونايت” الأربعاء، أن حراس الأمن في مطار هيثرو في لندن سيضربون عن العمل لمدة ثمانية أيام الشهر المقبل، للمطالبة بزيادة رواتبهم خصوصًا في موعد تتويج الملك تشارلز.

ويشارك نحو 1400 عنصر أمن في الإضراب في 4 و5 و6 و9 و10 و25 و26 و27 أيار وسيؤدي إلى إضطرابات وتأخيرات حتمية، بحسب النقابة.

وقالت الأمينة العامة للنقابة شارون غراهام: “لدينا مدير عام يعتقد أنه لا بأس في زيادة المداخل مع حرمان موظفيه من زيادة مقبولة في الأجور”.

وأكد متحدث بإسم هيثرو أن المطار استمر في العمل بسلاسة خلال الأيام العشرة الأولى من إضراب يونايت الفاشل خلال عطلة عيد الفصح، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون كذلك هذه المرة أيضًا.