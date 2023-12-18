تزامنًا مع هجمات البحر الأحمر.. سفينة تجارية لا تزال مخطوفة قبالة الصومال

كشفت مصادر أمنية بحرية اليوم الإثنين، أنّ سفينة تجارية خطفها مهاجمون مجهولون لا تزال قبالة ساحل الصومال، مما يثير مخاوف من تفاقم حالة عدم الاستقرار في الملاحة العالمية، في ظل تصاعد الهجمات في البحر الأحمر.

وتم إرسال سفينة تابعة للبحرية الإسبانية بأقصى سرعة يوم الجمعة، نحو سفينة روين التي ترفع علم مالطا، والتي قالت مصادر إنها خطفت.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري إن السفينة وصلت إلى مسافة تسعة أميال قبالة الشاطئ من بندر موركايو في إقليم بلاد بنط بالصومال أمس الأحد.

وقال أمبري: “من المرجح أن يكون هذا أول حادث خطاف لسفينة تجارية من قبل قراصنة صوماليين منذ عملية خطف آريس 13 في عام 2017. وتشير تقديرات أمبري إلى أن الحدث من المحتمل أن يكون ناتجا بقدر ما عن عدم الاستقرار السياسي في بلاد بنط”.

وأضافت: “التقديرات تشير إلى أن هناك خطراً إجراميًا وانتهازيًا محتملًا”.

وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الإثنين، إن الحادث لا يزال قائمًا وإنها “تتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية الصومالية”، مضيفة أنها “تنسق الجهود من أجل متابعة شاملة ولتبادل المعلومات”.

وكانت آخر مرة أعلنت فيها روين عن موقعها قبالة سواحل الصومال اليوم الإثنين الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش، وفقًا لبيانات من شركة مارين ترافيك لتتبع السفن والتحليلات البحرية.

ولم ترد شركة الملاحة البحرية بولجاري، ومقرها بلغاريا، على الفور على طلب للتعليق.

فيما قالت مصادر ملاحية إن هناك مخاوف من احتمال امتداد الهجمات التي تشنها جماعات أخرى وسط تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران من اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، دعمًا لحركة حماس الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل في غزة.