تزايد كبير في منسوب المياه يؤدي إلى إخلاء قرية في منطقة كورجان الروسية

أعلن حاكم منطقة كورجان الروسية، فاديم شومكوف، عبر تطبيق تيليجرام يوم الجمعة 12 ة أنه تم إخلاء قرية كامينسكوي في المنطقة بعد ارتفاع منسوب المياه فيها بمقدار 1.4 متر خلال الليل.

تطل كامينسكوي على نهر توبول الذي يمر أيضا عبر مركز المنطقة كورجان، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 300 ألفا.

وقال شومكوف إن كورجان قد يعصف بها فيضان في الأيام المقبلة.

وأضاف “لا يسعنا إلا أن نأمل أن يمتد سهل الفيضان على نطاق واسع وأن تمتص الأرض أكبر قدر ممكن من المياه وهو في طريقه”، مضيفا أنه تجري تقوية سد في كورجان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي كودينوف نائب رئيس بلدية مدينة أورينبورج الواقعة على نهر الأورال أن المياه غمرت مئات المنازل خلال الليل.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل الفيضان إلى ذروته يوم الجمعة وأن يبدأ في التراجع خلال يومين.