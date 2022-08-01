تزيد على مليار يورو.. فرنسا تجمّد أصولًا روسية

أفاد “غيوم فاليت فالا”، رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية بوزارة المالية الفرنسية (Tracfin)، بأن بلاده جمّدت أصولًا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو.

وأشار إلى أن ذلك لا يشمل أصول البنك المركزي الروسي التي جُمدت قبل ذلك.

وأضاف المسؤول في حديث صحفي: “تبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة (في فرنسا) 1.2 مليار يورو، دون احتساب أصول البنك المركزي الروسي”.

كما أشار إلى أن هذا التجميد شمل أصولًا مالية وغير مالية (على سبيل المثال، العقارات).

وفي نهاية شهر آذار ، جمّدت فرنسا أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو.

وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للشؤون العدلية “ديدييه رايندرز” إنه تم تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 12.6 مليار في ست دول في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا له، لا تبذل كل دول الاتحاد جهودًا كافية لتجميد الأصول التي وقعت تحت طائلة العقوبات.