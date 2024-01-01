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تساؤلات كثيرة.. بندقية صينية متطورة بيد قناص من القسام!

منذ ساعة واحدة
قناص القسام مع بندقية صينية من طراز "إم 99 جيجيانغ"

قناص القسام مع بندقية صينية من طراز "إم 99 جيجيانغ"

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ظهر أحد قناصي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في معارك غزة مع بندقية صينية متطورة من طراز “إم 99 جيجيانغ”.

وطرح هذا الظهور اللافت تساؤلات حول كيفية حصول الكتائب على هكذا أسلحة، كما أثار تفاعلات مغردين بشأن فاعليتها وإمكاناتها.

ويرى مراقبون أن القناص قد يعادل كفاءة كتيبة مشاة من حيث نوعية الأهداف، فعادة ما يكون جنديا على مستوى عالٍ من التدريب، كما يستطيع العمل بمفرده وقنص الأهداف ابتداء من 800 متر إلى 1500 متر.

وبحساب الخسائر العسكرية في غزة، فإسرائيل تتألم لمقتل الجندي أكثر من عطب 10 آليات عسكرية، وتتكلف ضغطا سياسيا واقتصاديا ولوجستيا بجرح أحد جنودها أكثر من مقتله، ولذا تحرص كتائب القسام على الإعلان المستمر عن عمليات قنص الجنود وتوثقها بمقاطع الفيديو.

وتضمّن أحد هذه الفيديوهات، استخدام قناص القسام بندقية صينية من طراز “إم 99 جيجيانغ”، وهي مضادة للعتاد من عيار 12.7 مليمترا، ويمكن لمقذوفها اختراق المدرعات والدبابات، في حين يبلغ طولها 1.5 متر، وتزن 12 كيلوغراما، ويتسع مخزنها لـ5 طلقات.

ومن مزاياها أن تلقيمها نصف آلي، ويصل مداها المجدي إلى 1700 متر في غضون ثانيتين، أي قبل أن يصل صوتها للهدف بثانيتين ونصف الثانية تقريبا.
وظهرت هذه القناصة أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية في تدريبات وعروض عسكرية بقطاع غزة من دون أن تكشف عنها كتائب القسام رسميا أو تعلن استهداف جنود إسرائيليين بها.

    المصدر :
  • الجزيرة

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