تسارع نمو الوظائف الأمريكية في فبراير

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر فبراير/ شباط الفائت، لكن ارتفاع معدل البطالة والزيادات الباهتة في الأجور أبقيا على احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في يونيو/ حزيران.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكي اليوم الجمعة في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات يناير /كانون الثاني بالخفض لتظهر إضافة 229 ألف وظيفة بدلا من 353 ألفا تحدثت عنها تقارير سابقا.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إضافة 200 ألف وظيفة، مع تراوح التقديرات بين 125 و286 ألفا. والزيادة عن نحو 100 ألف وظيفة تقريبا مطلوبة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.

ويدعم سوق العمل الاقتصاد الأمريكي الذي يتفوق في الأداء على نظرائه العالميين. ولا يتوقع الاقتصاديون حدوث ركود هذا العام. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة في فبراير شباط بعد استقراره عند 3.7 بالمئة لثلاثة أشهر متتالية.