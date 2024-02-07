الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024 |
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تسبب بدفن حافلتين وإصابة 11 شخصا.. انهيار أرضي في الفلبين

منذ 4 دقائق
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أعلن مسؤولون فلبينون اليوم الأربعاء أن انهيارا أرضيا ناجما عن هطول أمطار غزيرة في جنوب الفلبين أدى إلى دفن حافلتي ركاب تحت الوحل وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصا.

وقالت شركة أبكس للتعدين في بيان إن الانهيار الأرضي وقع مساء أمس الثلاثاء خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو بمقاطعة دافاو دي أورو حيث كانت الحافلتين تقلان العاملين بالموقع.

ولم يتضح بعد عدد الركاب على متن الحافلتين.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في مدينة ماكو على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء أن المصابين، ومن بينهم شخص حالته حرجة، نقلوا إلى المستشفى.

وأصدرت هيئة إدارة الكوارث تعليمات بإخلاء ثلاث قرى تابعة لمدينة ماكو الواقعة في جزيرة مينداناو.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث أن رياحا موسمية ومنخفضا جويا تسببا في هطول أمطار في منطقة مينداناو الجنوبية في الفترة من 28 يناير كانون الثاني إلى الثاني من فبراير شباط مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن وفيات.

    المصدر :
  • رويترز

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