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تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في تاريخ باكستان

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2023 1:26 مساءً
علم باكستان

علم باكستان

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قال مكتب الإحصاءات في باكستان السبت إن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد قفز إلى نسبة قياسية في مارس آذار مسجلا 35.37 بالمئة على أساس سنوي، فيما لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم في حوادث تدافع للحصول على مساعدات غذائية.

وأضاف المكتب أن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة في فبراير\شباط وهي 31.5 بالمئة وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50 بالمئة على أساس سنوي.

وتجمع الآلاف في مراكز لتوزيع الدقيق (الطحين) في أنحاء مختلفة من البلاد بعضها ضمن برنامج تدعمه الحكومة لتخفيف تداعيات التضخم.

وقالت الشرطة ومسؤولون إن ما لا يقل عن 16 من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال لقوا حتفهم في حوادث تدافع في هذه المراكز خلال الأيام القليلة الماضية. ووفقا للسجلات الرسمية، نُهبت الآلاف من أجولة الطحين من شاحنات ومراكز توزيع.

وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات أن بيانات التضخم هي الأعلى على الإطلاق على أساس سنوي منذ بدء تسجيل بيانات التضخم الشهرية في السبعينيات.

وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 3.72 بالمئة في مارس\آذار على أساس شهري، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وزيت الطهي والكهرباء.

    المصدر :
  • رويترز

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