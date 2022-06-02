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تسجيل أول إصابة بجدري القردة في المغرب

2 - يونيو - 2022
جدري القردة

جدري القردة

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أعلنت المملكة المغربية، الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة.

وكشف بيان لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وصل “العين الإخبارية”، نسخة منه، أنه تم تسجيل حالة إصابة بمرض جدري القردة في المغرب، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في بلادنا منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي.

وذكرت الوزارة أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية، حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وقالت الوزارة إنه بعد الحصول على نتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة وفرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

وأكدت أنه لم تظهر على المخالطين أية أعراض لحدود الساعة. كما تم إخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل.

وختمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالقول، إنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.

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