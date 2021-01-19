الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسجيل أول إصابتين بسلالة فيروس "كورونا" المتحورة في الكويت

19 - يناير - 2021
الكويت علن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا

كورونا - الكويت

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة ”كونا“ الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل اليوم الثلاثاء، أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.

وقال المتحدث،“إنهما خضعتا لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) قبل المغادرة إلى الكويت، لكن نتائج نفس الاختبار الذي أُجري لهما عند الوصول جاءت إيجابية، وأظهرت فحوص أخرى أنهما مصابتان بالسلالة الجديدة من الفيروس“.

وكانت الكويت علقت، في الـ6 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، الرحلات الجوية التجارية المباشرة من بريطانيا وإليها حتى إشعار آخر، وذلك بعد فترة وجيزة من رفع إغلاق دام 12 يومًا للحدود الجوية، والبرية، والبحرية، بسبب مخاوف من انتشار سلالة كورونا الجديدة، بحسب “إرم نيوز”.

وسجلت الكويت 158244 إصابة بـ“كوفيد-19″ في المجمل، و948 وفاة منذُ تفشي فيروس كورونا.

    المزيد من أخبار العالم

    علم ألمانيا
    ألمانيا: نتوقع مشكلات في إمدادات الفحم والنفط في الخريف والشتاء
    فولودومير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: مقتل 15 على الأقل في هجوم روسي على محطة للقطارات
    الحزب الشيوعي الحاكم في الصين
    19 سياسة جديدة.. الصين تعلن عن مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال
    9 فوائد "مذهلة" لخل التفاح عليك أن تتعرف عليها