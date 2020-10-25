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تسجيل إصابات قياسية بكورونا في العالم لليوم الثالث على التوالي

منذ ساعة واحدة
كورونا يواصل انتشاره حول العالم

كورونا يواصل انتشاره حول العالم

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لليوم الثالث على التوالي ، تم تسجيل عدد إصابات قياسي جديد بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد.

ووفق الاحصاءات العالمية التي أعدّتها منظمة الصحة، فقد تم تسجيل 465,319 إصابة السبت، مقابل 449,720 الجمعة و437,247 الخميس. إلا أن هذا العدد لا يعكس وحده فكرة دقيقة عن وضع الوباء ما دام يتأثر بتكثيف الفحوص في بعض الدول.

وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس من أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه “لحظة حاسمة” في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غيبيريسوس قوله “نحن في لحظة حاسمة من الوباء، خصوصا في النصف الشمالي” من الكرة الأرضية.

وأضاف “الكثير من الدول تشهد تزايدا مطردا في إصابات كوفيد-19، وهذا يعني أن وحدات العناية المركزة توشك أن تبلغ طاقة استيعابها القصوى، أو أنها بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر”.

وحذّر من أن “الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير”.

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