تسجيل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا" في كندا

أعلنت مقاطعة ألبرتا الكندية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة فيها مرتبطة بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، وهي الثانية في كندا.

وفارقت امرأة من ألبرتا في الخمسينيات من عمرها الحياة بسبب مضاعفات نادرة مرتبطة بتلقيها لقاح “أسترازينيكا”، وهذه ثاني حالة وفاة في كندا بسبب نقص الصفيحات الناتج عن اللقاح (VITT)، حيث كانت الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 54 عاما في مقاطعة كيبيك، توفيت يوم 27 أبريل الماضي.

ومن خلال تغريدة على صفحتها عبر “تويتر” ابلغت الدكتورة، دينا هينشو، عن الوفاة، وقالت إنه احتراما لخصوصية المريض لن يتم تقديم أي معلومات أخرى عن الحالة.

وفقا لهينشو، تم إعطاء 253000 جرعة من “أسترازينيكا” أو “كوفيشيلد” في المقاطعة حتى الآن.

وقالت: “أعتذر عن مشاركة هذه الأخبار المحزنة في وقت متأخر جدا، لكننا وعدنا بتنبيه سكان ألبرتا في أقرب وقت ممكن في مثل هذه الحالات المؤكدة”.

