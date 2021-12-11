تسجيل عدة إصابات بـ "أوميكرون" في تركيا

أعلنت السلطات التركية عن تسجيل 6 إصابات بالمتحور الجديد “أوميكرون” على الأراضي التركية.

ونقلت محطة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية التركية، السبت، عن وزير الصحة فخر الدين قوجه قوله إنه تم اكتشاف أول ست إصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في تركيا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أنه تم اكتشاف خمس إصابات في مدينة إزمير غرب البلاد، في حين جرى اكتشاف السادسة في إسطنبول.

وقبل أسبوعين، أغلقت تركيا حدودها أمام القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي؛ لمنع انتشار المتحور الجديد.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، السبت، 19255، فضلا عن 191 وفاة. وقد انخفض عدد الإصابات اليومي في البلاد من حوالي 30 ألفا في أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت دراسة علمية يابانية أخيرة أن متحور فيروس الكورونا الذي اكتسب اسم “ أوميكرون“ أكثر قابلية للانتقال بمقدار 4.2 مرة في مرحلته المبكرة من متحور دلتا.