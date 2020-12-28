تسجيل مستويات قياسية مرتفعة في بورصة وول ستريت

سجلت بورصة وول ستريت اليوم الإثنين مستويات مرتفعة في المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، إذ عزز توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 الرهانات على تعاف اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.

وبحسب موقع “إرم نيوز” ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.40 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 30283.23 نقطة في بداية جلسة التداول.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 20.00 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3723.03 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.90 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 12914.64 نقطة.