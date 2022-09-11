تسجيل 15 إصابة جديدة بالكوليرا في حلب

كشفت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، لافتة إلى أنه يتم تقديم العلاج لهم في المشافي‎.‎

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها، إنه “في إطار العمل المستمر لفرق التقصي الوبائي، تم رصد حالة اشتباه بالإصابة ‏بالكوليرا في حلب لطفل عمره 9 سنوات يعاني أعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، إذ تمت الاستجابة اللحظية وقبول الطفل في ‏المستشفى وإرسال عينة منه إلى مديرية مخابر الصحة العامة لإجراء التحليل اللازم، فجاءت النتيجة إيجابية”، موضحة أنه “تم ‏تخريج الطفل بعد أيام، وهو بحالة صحية عامة طبيعية ومستقرة بعد إعطاء العلاج اللازم، وأنها قامت بتكثيف الترصد الوبائي لأي ‏حالة في المستشفيات، وتقصي المخالطين، وتخصيص غرف عزل خاصة بالحالات المشتبهة وتطهير المرافق الخاصة بالمريض‎”.‎

وأشارت الوزارة إلى أنه “بالتعاون مع الجهات المعنية، سيتم قطف عينات من الصرف الصحي وشبكة المياه ولا سيما من منطقة سكن ‏المصاب، وتشديد الرقابة على سلامة المياه ووضع الكلور فيها وإعطاء العلاج الوقائي للمخالطين‎”.‎

وأضافت الصحة السورية في بيانها أنه “في الفترة ذاتها، تم تسجيل زيادة قبول في أعداد المراجعين بشكوى اضطرابات هضمية في ‏مستشفيات حلب، وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة جاءت بعض النتائج إيجابية، فتم على الفور اتخاذ الإجراءات المناسبة ‏العلاجية والوقائية”، مشيرة إلى أن “حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابيتها، بلغت 15 حالة إيجابية قيد العلاج في المستشفى، ‏كما تم إثبات عينة إيجابية واحدة من الصرف الصحي، وأخرى من معمل لصنع مكعبات الثلج، إذ تم إغلاقه على الفور‎”.‎

وأكد البيان أن وزارة الصحة “تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض”، لافتاً إلى أن “العلاج متوافر بأشكاله كافة، وأنه تم ‏تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن‎”.‎

وحثت وزارة الصحة السورية المواطنين على “ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة، مثل غسل اليدين، وشرب المياه من ‏مصدر آمن، وغسل الفاكهة والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة، وعدم شرب أو تناول أي شيء ‏مجهول المصدر أو يشك بسلامته، وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة‎”.‎