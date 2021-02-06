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تسجيل 191 وفاة و20586 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

منذ ساعة واحدة
فرنسا تفرض الإغلاق العام لكبح كورونا

فرنسا تفرض الإغلاق العام لكبح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 191 وفاة و20586 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 78794، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3317333.

وفي اليوم السابق أعلنت الوزارة عن تسجيل 651 وفاة و22139 إصابة بالفيروس.

وقالت كارين لاكومب، رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى سانت أنطوان في باريس لـ”راديو فرانس إنتر” يوم الجمعة إن الإجراءات الجديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في فرنسا “حتمية”.

وأضافت لاكومب بشأن وضع البلاد جراء كورونا: “ما زلنا في هضبة عالية في فرنسا، ولخفضها ستكون الإجراءات التقييدية الجديدة حتمية”.

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