تسجيل 3 إصابات جديدة لمرض “جدري القرود” في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة بمرض “جدري القرود”.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزارة الصحة “تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لـ”جدري القردة” في الدولة”.

وأوصت الوزارة بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر و التجمعات و تجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء الماضي، رصد أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد.

يشار إلى أن العديد من الخبراء البارزين في مجال الأمراض المعدية السلطات الصحية العالمية باتخاذ إجراءات أسرع لاحتواء التفشي المتزايد لمرض جدري القردة الذي انتشر في 20 دولة على الأقل.

ويقول الخبراء إن على الحكومات ومنظمة الصحة العالمية عدم تكرار ما حدث من عثرات في بداية جائحة كوفيد-19 والذي أدى إلى التأخر في اكتشاف الحالات، مما ساعد على انتشار الفيروس.

وفي حين أن جدري القردة ليس قابلا للانتقال أو خطيرا بنفس درجة كوفيد-19، يقول هؤلاء العلماء إن هناك حاجة إلى إرشادات أوضح حول كيفية عزل الشخص المصاب، ونصائح أكثر وضوحا عن كيفية حماية المعرضين لخطر الإصابة وتحسين سبل الفحص وتتبع المخالطين.