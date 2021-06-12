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تسرب كيميائي في الصين يودي بحياة 8 أشخاص و 3 إصابات حتى الآن

12 - يونيو - 2021
سيارة إسعاف (تعبيرية)

سيارة إسعاف (تعبيرية)

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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء تسرب كيميائي وقع، في ولاية قويتشو في جنوب غرب الصين، وفق ما أعلن التلفزيون المركزي الصيني، اليوم السبت.

وشارت مصادر طبية إلى أنه في الساعة 0:12 صباح اليوم السبت، وصل إلى الدائرة المحلية للأمن الاجتماعي بلاغ بأن أشخاصا أغمي عليهم أثناء أعمال تفريغ فورمات الميثيل في منطقة التنمية الاقتصادية والفنية بمدينة قوييانغ.

وتدل نتائج التحقيق التمهيدي على أن التسرب الكيميائي وقع أثناء تفريغ فورمات الميثيل من مركبة تحمل لوحة ترخيص هوباي، في أراضي مصنع «Sanqiang Xingxing Chemical».

وتم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأجرى الخبراء صباح اليوم السبت، تفتيش الحالة البيئية في مكان الحادث. وأظهرت نتائجه أن نوعية الجو فيها على المستوى الطبيعي، فيما لا تزال أسباب الحادث غامضة حتى الآن.

 

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