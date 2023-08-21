الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسريب أسرار الدولة.. قضيّة جديدة قد توصل عمران خان إلى "الإعدام"

منذ 3 دقائق
عمران خان

عمران خان

A A A
طباعة المقال

كشف مصدر أمني رفيع اليوم الإثنين، أنّ السلطات الباكستانية فتحت تحقيقًا جنائيًا مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة.

وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها.

وقال لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عامًا إن البرقية كانت جزءًا من مؤامرة أميركية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022 لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا.

فيما تنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.

سجن ومنع من السياسة

ويقضي خان حاليًا حكمًا بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق لرويترز: “تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية”.

ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق.

لكن مساعده المقرب زلفي بخاري قال إنّ هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية، بعد أن أصبح القانون مثيرًا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.

وكشفت نسخة من القضية محل التحقيق اطلعت عليها رويترز، أنّ خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم و”يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية”.

ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عامًا في السجن، بل والإعدام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما الصين والولايات المتحدة
الصين: التعاون مع أميركا يواجه صعوبات.. والمطلوب "إظهار الإخلاص"
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من داخل طائرة (إف-16)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي من الدنمارك: أصبحنا على يقين أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب
الجيش الألماني
برلين تحدّ من الإنفاق العسكريّ.. و"انتكاسة" تُهدّد الجيش الألمانيّ

الأكثر قراءة

زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس
فيديو مأساوي.. زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس!
اجتجاجات في السويداء السورية
"برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية
نيمار دا سيلفا
بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!