تسع دول تتعهد بمواصلة تقديم دعم عسكري "غير مسبوق" لأوكرانيا

تعهدت تسع دول من بينها بريطانيا وبولندا وهولندا (الخميس 19-1-2023) بمواصلة تقديم “حزمة غير مسبوقة من التبرعات” بما في ذلك دبابات لمساعدة أوكرانيا في صراعها مع روسيا.

وقالت الدول التسع في بيان مشترك “نلتزم بالسعي الجماعي لتقديم حزمة غير مسبوقة من التبرعات، بما في ذلك دبابات ومدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي وذخيرة ومركبات مشاة قتالية، لصالح (وزارة) الدفاع الأوكرانية”.

ونُشر البيان على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وأدلى به وزراء دفاع بريطانيا واستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وممثلون عن الدنمرك وجمهورية التشيك وهولندا وسلوفاكيا عقب اجتماع في إستونيا.

في سياق متصل، أعلنت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع “آرتشر” طويلة المدى المتنقلة والحديثة، التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الخميس.

وبعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحفي عن “أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز آرتشر إلى أوكرانيا”.

وحذر الكرملين اليوم الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: “هذا الأمر قد يكون خطرا جدا، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي”.